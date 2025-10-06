Dare Bioscience Aktie 37601888 / US23666P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2025 16:30:29
Daré Bioscience Receives $4 Mln Grant Funding For Smart Contraceptive Program
(RTTNews) - Daré Bioscience, Inc. (DARE), Monday announced that it has received a $4 million non-dilutive funding installment under its multi-year grant agreement to advance DARE-LARC1, a long-acting reversible contraceptive developed using its intelligent drug delivery system, DARE-IDDS platform.
Out of the $49 million allocated for nonclinical development and IND-enabling studies prior to an FDA submission, this brings the total amount of funding received to $41.8 million.
DARE-LARC1 delivers levonorgestrel over long periods of time without daily user intervention using an implantable, programmable device.
Originally created at MIT, the DARE-IDDS platform allows for accurate, wireless, long-term dosing and may find use in treating chronic diseases like diabetes and obesity.
DARE is currently trading at $2.17, down $0.01 or 0.45 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu Dare Bioscience Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dare Bioscience Inc Registered Shs
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger zurück. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}