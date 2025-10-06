Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dare Bioscience Aktie

06.10.2025 16:30:29

Daré Bioscience Receives $4 Mln Grant Funding For Smart Contraceptive Program

(RTTNews) - Daré Bioscience, Inc. (DARE), Monday announced that it has received a $4 million non-dilutive funding installment under its multi-year grant agreement to advance DARE-LARC1, a long-acting reversible contraceptive developed using its intelligent drug delivery system, DARE-IDDS platform.

Out of the $49 million allocated for nonclinical development and IND-enabling studies prior to an FDA submission, this brings the total amount of funding received to $41.8 million.

DARE-LARC1 delivers levonorgestrel over long periods of time without daily user intervention using an implantable, programmable device.

Originally created at MIT, the DARE-IDDS platform allows for accurate, wireless, long-term dosing and may find use in treating chronic diseases like diabetes and obesity.

DARE is currently trading at $2.17, down $0.01 or 0.45 percent on the Nasdaq.

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

