18.08.2025 16:50:45
Dalata Hotel Group PLC: HOL-Holding(s) in Company*
|
Dalata Hotel Group PLC (DAL,DHG)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done in Zurich, Switzerland on 18.08.2025
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
|ISIN:
|IE00BJMZDW83, IE00BJMZDW83
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|DAL,DHG
|LEI Code:
|635400L2CWET7ONOBJ04
|OAM Categories:
|2.3. Major shareholding notifications
|Sequence No.:
|399184
|EQS News ID:
|2185418
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Analysen zu Dalata Hotel Group PLC
