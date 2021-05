Cybersecurity im Blick: Welche Aktien nach dem Cyberangriff auf US-Pipeline profitieren könnten

• Hackerangriffe nehmen immer mehr zu• Cyberangriff auf Colonial Pipeline rückt Cybersecurity in den Fokus• NortonLifeLock, CrowdStrike und Zscaler von Analysten gelobt

Cyber-Angriffe werden immer mehr zum Alltag vieler Unternehmen. Durch zunehmende Digitalisierung , die Möglichkeit zur Fernarbeit und das Nutzen von Cloudsystemen steigt auch die Gefahr für IT-Systeme, Opfer von Hackern zu werden. Wie der Leiter der Cybercrime-Abteilung des Bundeskriminalamts kürzlich verlautete, sei die Fallzahl von Cyberangriffen in 2020 auf 108'000 Fälle angestiegen. Es existieren verschiedene Arten, wie Kriminelle die empfindlichen informationstechnischen Systeme stören können. So kann eine bewusste Überlastung eines Systems herbeigeführt werden. Noch gefährlicher sind jedoch Angriffe mit sogenannter Ransomware. Dabei wird mithilfe einer Schadsoftware in das IT-System eingedrungen, die Daten verschlüsselt und der Inhaber soll ein Lösegeld zahlen, um seine Daten unverschlüsselt zurückzuerhalten.

Hackerangriff auf Colonial Pipeline stellt Cybersicherheit ins Rampenlicht

Wie verheerend ein solcher Angriff sein kann, hat kürzlich der Fall der US-amerikanischen Colonial Pipeline aufgezeigt. So musste der Betrieb der Benzin-Pipeline nach einem Erpressungsangriff vorübergehend eingestellt werden, was zu einer Benzinknappheit insbesondere in den Südoststaaten des Landes führte und den Benzin- und Heizölpreis befeuerte.

Im Zuge dieses Highprofile-Cyberangriffs ist die Bedeutung von einer effektiven Cyberabwehr für Unternehmen noch einmal verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Dies dürfte auch den Aktienkurse von einigen Cybersecurity-Anbietern befeuern. Solche dürften für Anleger daher einen Blick wert sein.

NortonLifeLock erhält von der Bank auf America doppeltes Upgrade

Das Cybersecurity-Unternehmen NortonLifeLock legte in der vergangenen Handelswoche besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vor. So erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 672 Millionen US-Dollar und konnte auch mit einem EPS von 0,4 US-Dollar je Aktie die Schätzungen schlagen. Daraufhin erhielt der Anteilsschein von der Bank of America gleich ein doppeltes Upgrade und glänzt nun mit einer "buy"-Bewertung. Wie das Analysehaus laut CNBC verlautet, sehe die Bank für den Anbieter von Antiviren-Software eine "Wachstumsrenaissance" voraus. So sei Norton gut aufgestellt, um von dem Boom im Bereich der Cybersicherheit profitieren zu können. Auch die NortonLifeLock-Aktie hat in diesem Jahr bereits eine gute Performance gezeigt und konnte bisher über 25 Prozent hinzugewinnen.

CrowdStrike besticht mit seiner Falcon-Plattform

CrowdStrike ist ein noch junges Unternehmen, das sich auf Cloud-basierten Endgeräteschutz spezialisiert hat. Da insbesondere in Pandemiezeiten viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schickten, konnte das Cybersicherheits-Startup hier mit seiner Falcon-Plattform profitieren. Das spiegelte sich auch im Aktienverlauf wieder. So legte die CrowdStrike-Aktie im letzten Jahr um satte 324 Prozent zu. Auch wenn sie in 2021 bisher auf rotem Terrain notiert, sehen Analysten das Unternehmen weiter auf dem aufsteigenden Ast. So schreibt Morningstar-Analyst Mark Cash auf Morningstar.com: "Wir glauben, dass sich CrowdStrike auf dem Markt für den Schutz von Endgeräten und Workloads einzigartig positioniert hat, mit der Hilfe von seiner Threat Intelligence und Wiederherstellungsexpertise und dass es [CrowdStrike] die Fähigkeit hat in anliegende Bereiche wie Log- und Identity-Management vorzudringen, um langfristiges Wachstum zu unterstützen".

Darüber hinaus gab das Unternehmen kürzlich bekannt, seine bestehende Partnerschaft mit dem Internetriesen Google auszuweiten, um die Falcon-Plattform in die verschiedenen Sicherheitsprodukte der Google Cloud zu integrieren. Mit einem der grössten Tech-Konzerne an seiner Seite dürfte CrowdStrike von der Partnerschaft langfristig profitieren.

Canaccord Genuity zuversichtlich gegenüber Zscaler

Zscaler bietet Security-as-a-Service an und hat zu diesem Zweck ebenfalls eine eigene Plattform entwickelt. Nach eigenen Angaben gehören zu Zscalers Kunden beispielsweise Siemens, der National Health Service Grossbritanniens oder auch das Bildungsnetzwerk North Carolinas, MCNC. Ähnlich wie CowdStrike hat Zscaler ein phänomenales Jahr 2020 hinter sich und ist seitdem etwas von seinen Hochs zurückgekommen. Auch hier bleiben Marktexperten jedoch zuversichtlich: "Unser positiver Ausblick basiert auf der Fähigkeit des Unternehmens die Umsetzung von Cloudadaptionen der Kunden sicher durchführen zu können […]", schreibt Canaccord Genuity-Analyst Michael Walkley laut TipRanks. Dabei wird geschätzt, dass eben solche Adaptionen jährliche Ausgaben von mehr als 20 Milliarden US-Dollar umfassen, so der Marktexperte. So schätzt Walkley, dass Zscaler als "Kernstück eines Cybersecurityrahmen" auch weiterhin ein Wachstum von rund 30 Prozent generieren und bis zum Jahr 2023 mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz machen dürfte, während sich der Markt immer mehr für die Cloudsicherheit öffnet und Zero-Trust-Prinzipien umsetzt. Dementsprechend bewertet er die Zscaler-Aktie mit einem Kaufvotum und setzt ein Kursziel von 250 US-Dollar fest.

Redaktion finanzen.ch

