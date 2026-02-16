Cronos Immo Fund schliesst zwölfte Kapitalerhöhung ab

Pully (awp) - Der Waadtländer Cronos Immo Fund hat die zwölfte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. So wurden alle gut 1 Millionen angebotenen neuen Anteile gezeichnet.

Damit fliessen dem Fonds mehr als 110 Millionen Franken zu, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Die Liberierung der neuen Anteile findet am 20. Februar statt.

Das neu aufgenommene Kapital soll für den Erwerb von Immobilien, die Finanzierung von Bauvorhaben, die Renovation bestehender Objekte sowie die Rückzahlung von Hypothekenschulden eingesetzt werden.

