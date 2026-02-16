Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9120 0.1%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’994 -1.0%  Bitcoin 52’261 -1.1%  Dollar 0.7693 0.2%  Öl 68.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie sackt ab
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Suche...
16.02.2026 19:27:36

Cronos Immo Fund schliesst zwölfte Kapitalerhöhung ab

Pully (awp) - Der Waadtländer Cronos Immo Fund hat die zwölfte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. So wurden alle gut 1 Millionen angebotenen neuen Anteile gezeichnet.

Damit fliessen dem Fonds mehr als 110 Millionen Franken zu, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Die Liberierung der neuen Anteile findet am 20. Februar statt.

Das neu aufgenommene Kapital soll für den Erwerb von Immobilien, die Finanzierung von Bauvorhaben, die Renovation bestehender Objekte sowie die Rückzahlung von Hypothekenschulden eingesetzt werden.

ls/ys

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig

Das Webinar am Dienstagabend mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.

Schnell Plätze sichern!

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Makrodaten auf dem Fahrersitz der Märkte
09:46 SMI setzt Rekordfahrt fort
09:42 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
07:48 The Swatch Group: Ticken die Uhren in Biel wieder richtig?
05:30 Dividenden Könige – Was macht sie besonders? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’227.75 19.16 SJ0BQU
Short 14’500.74 13.88 SJQB8U
Short 15’083.67 8.66 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’656.00 16.02.2026 17:31:35
Long 13’100.35 19.71 S18BJU
Long 12’807.00 13.88 SFDBEU
Long 12’247.11 8.89 S36BLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
SMI nach Rekordjagd fester -- DAX fällt letztlich zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich uneins - Feiertag in Shanghai
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
19:08 Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in die Woche
19:04 ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro
18:51 ROUNDUP 2/Frost und Schnee: Bahnsanierung Hamburg-Berlin stockt
18:50 KORREKTUR/ROUNDUP: Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant
20:02 Hapag-Lloyd-Aktie klar tiefer: Milliardenübernahme von ZIM
18:40 Minnesota: FBI sperrt Beweismittel zu Schüssen auf US-Bürger
18:30 Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim
18:29 ROUNDUP 3: Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
18:24 ROUNDUP 3/'MM': VW plant neues 60-Milliarden-Euro-Sparprogramm