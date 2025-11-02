Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie: Tesla enthüllt neue Langstreckenversion des Model Y in China
Lukrative oder riskante Geldanlage? Das sollten Anleger bei Investitionen am Kunstmarkt beachten
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Suche...
200.- Saxo-Deal
02.11.2025 15:06:36

Coop überholt Migros im Kerngeschäft

Zürich (awp) - Die Migros feiert ihr 100-jähriges Bestehen, doch viel Grund zum Jubeln gibt es nicht. Wie die "SonntagsZeitung" schreibt, verliert der Genossenschaftsriese im Kerngeschäft weiter Marktanteile, während Coop wächst. Das Blatt bezieht sich auf den Nielsen-Retail-Monitor.

Wie das Blatt schreibt, handelt es sich bei diesem Monitor um einen internen Vergleich zwischen den grossen Schweizer Detailhändlern. Demnach liegt Coop in Food und Near Food bei 43 Prozent Marktanteil, die Migros nur bei 37,4 Prozent.

Besonders stark holt Coop im Fleisch- und Frischgemüsebereich auf, obwohl Migros gerade beim Gemüse immer mehr Schildchen mit ihrem Tiefstpreisversprechen anbringt. Pressechefin Prisca Huguenin-dit-Lenoir verweist auf kurzfristige Einbussen durch Preissenkungen: "Unsere Kundinnen und Kunden sparen bereits in diesem Jahr 500 Millionen Franken." Das wirke sich kurzfristig auf den Marktanteil aus. Langfristig will die Migros bis 2030 350 Filialen erneuern und 140 neue eröffnen.

Coop punktet laut dem Bericht mit stetigen Investitionen in günstige Preise und mit dem Pronto-Konzept: Allein 2024 wuchs der Umsatz um 16 Prozent. Coop-Chef Philipp Wyss betont, dass die Umstrukturierung der Migros zusätzliche Kunden brachte.

Bei den kleinen Formaten hole Migros mit Migrolino auf und umgehe dabei indirekt das historische Alkoholverbot: An Partnerstandorten wie Tankstellen werden alkoholische Getränke verkauft.

Auch deutsche Discounter sind auf Expansionskurs: Lidl plant 300 neue Filialen, Aldi sieht den Schweizer Markt als ausreichend erschlossen.

Früher klare Nummer eins in der Schweiz, habe die Migros ihre Spitzenposition verloren. Im Lebensmittel-Ranking liege Coop vorn, insgesamt mache der Konzern 34,91 Milliarden Franken Gesamtumsatz - vor der Migros mit 32,5 Milliarden.

hr/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Kostenlose E-Books für Trader: Wissen, Strategien & Tipps
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 SMI dehnt Verschnaufpause aus
31.10.25 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
31.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Aktien-Tipp UBS-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / GKV-Spitzenverband: Warkens Sparpläne reichen ...
17:31 GNW-News: World IoT Expo 2025: Ein neues Kapitel der IoT-Innovation durch umfassende Integration mit künstlicher Intelligenz
17:15 GNW-News: China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority stellen wichtige Erfolge auf dem North Bund International Aviation Forum 2025 vor
16:02 GNW-News: IGEL Now & Next 2025 kehrt nach Deutschland zurück und beleuchtet digitale Souveränität, Partnerinnovationen und die Zukunft der sicheren, adaptive...
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
21:57 ROUNDUP: Trump verneint Frage zu Angriffen in Venezuela
21:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
21:20 Aktien New York Schluss: Amazon und Apple stützen die Börsenlaune
20:45 Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich