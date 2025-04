Continental-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal dürfte das schlechteste des Jahres gewesen sein, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar anlässlich der letzten Signalen des Konzerns vor dem Quartalsbericht.

Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:36 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2.0 Prozent auf 64.06 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17.08 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66’706 Continental-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 1.2 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 08:05 / CET



