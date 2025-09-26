CNX Coal Resources LP Partnership Units Aktie 27792840 / US12592V1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.09.2025 02:11:24
Concentrix Corporation Announces Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Concentrix Corporation (CNXC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $88.11 million, or $1.34 per share. This compares with $16.63 million, or $0.25 per share, last year.
Excluding items, Concentrix Corporation reported adjusted earnings of $183.23 million or $2.78 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $2.483 billion from $2.387 billion last year.
Concentrix Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88.11 Mln. vs. $16.63 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.25 last year. -Revenue: $2.483 Bln vs. $2.387 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $2.85 - $2.96 Next quarter revenue guidance: $2.525 Bln-$2.550 Bl Full year EPS guidance: $11.11 - $11.23 Full year revenue guidance: $9.798 Bln-$9.823 Bl
Nachrichten zu CNX Coal Resources LP Partnership Units
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CNX Coal Resources LP Partnership Units
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheid: SMI schliesst im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX beendet Handel tiefer -- US-Handel endet mit Verlusten -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost ging es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}