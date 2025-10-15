|
15.10.2025 03:24:55
Commonwealth Bank Of Australia Extends CEO Matt Comyn's Tenure Through 2028 Amid Board Re-Elections
(RTTNews) - The Commonwealth Bank of Australia has confirmed its support for Chief Executive Officer Matt Comyn to continue leading the company until at least 2028. Chair Paul O'Malley made the announcement during the bank's annual general meeting in Brisbane, emphasizing the Board's satisfaction with Comyn's performance and its commitment to long-term succession planning.
O'Malley, who is standing for re-election for a final three-year term, stated that the decision regarding the next CEO will be made by the Board under the leadership of his successor. "One of the Board's key roles is appointing the CEO and ensuring appropriate succession plans. We have been pleased with the performance of Matt as CEO," he said.
In addition to O'Malley's re-election, the Board has endorsed the re-election of current Non-Executive Director Lyn Cobley. Alistair Currie and Jane McAloon AM have also been nominated for election as Independent Non-Executive Directors, with full support from the Board.
At the conclusion of today's AGM, Independent Non-Executive Director Mary Padbury would retire from the Board.
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
