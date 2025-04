CI Com verschiebt Publikation der Jahreszahlen 2024 auf Ende Mai

Das vor kurzem bei der Schweizer Börse SIX eingereichte Gesuch um eine Verschiebung wurde bewilligt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Dekotierungsverfahren der Börsenregulierungsstelle SER läuft indes weiter.

Mit der Verschiebung des Geschäftsberichts publiziert das Unternehmen aber vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Demnach ist der operative Verlust (EBIT) auf 0,12 Millionen von 2,03 Millionen im Vorjahr zurückgegangen und der Reinverlust auf 0,23 Millionen von 2,20 Millionen. Einen Umsatz wies die Beteiligungsgesellschaft weder für 2023 noch für 2024 aus.

Die Verzögerung bei der Erstellung des Jahresberichts steht im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel. Bekanntlich wurde die Sebrina AG erst vergangene Woche als Eigentümerin der 570'000 Aktien der Dual Holding eingetragen. und der Jahresbericht müsse von den an der kommenden Generalversammlung zu bestimmenden Verwaltungsräten der neuen Hauptaktionärin Sebrina fertiggestellt und genehmigt werden, so CI Com.

Der Verkauf des Dual-Aktienpakets an die Genfer Sebrina Holding war im März mitgeteilt worden. Die Beteiligungsgesellschaft Sebrina ist im Besitz des Westschweizer Unternehmers und Investors Alexandre Uldry und investiert laut Angaben auf ihrer Website in Bereiche wie Rohstoffe, Schifffahrt oder Immobilien.

Im Zuge dieser Veränderungen und wegen der Nichteinhaltung der gesetzten Fristen wurde der Handel mit den CI Com-Aktien bereits ab dem 22. April eingestellt. Da die Regulierungsstelle SER mittlerweile ein Dekotierungsverfahren eingeleitet hat, könnte die Aktie bald definitiv von der Schweizer Börse verschwinden.

Genf (awp)