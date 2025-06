SMI in Feiertagspause -- DAX vor etwas leichterem Start -- Asiens Börsen im Aufwind

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen, am Freitag tendierte er im Plus.

Der SMI begann die Sitzung noch moderat im Minus und gewann nach einem zähen Geschäft letztlich hinzu. Sein Schlussstand: 12’366,17 Zähler (+0,39 Prozent).

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten schwächer und folgten im weiteren Verlauf der freundlichen Tendenz des Leitindex. Der SPI ging 0,38 Prozent höher bei 17’042,71 Stellen ins Wochenende, während der SLI letztlich 0,56 Prozent stärker bei 2’019,59 Punkten schloss.

Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Im Fokus stand die UBS-Aktie, für die es nach oben ging. Wie die Schweizer Regierung mitteilte, muss die Bank wegen strengerer Eigenkapitalvorgaben für systemrelevante Banken bis zu 26 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital vorhalten. Der Schweizer Bundesrat zieht damit nach eigenen Angaben Lehren aus der Krise der Credit Suisse, die in einer staatlich orchestrierten Rettungsaktion von der UBS übernommen wurde.

Allerdings, so hiess es im Handel, können bereits zum Kernkapital gehörende AT1-Anleihen teilweise verrechnet werden, so dass sich der neue Kapitalbedarf um 8 Milliarden Dollar reduziere. Das erkläre die positive Reaktion der Aktie. Die Nachricht, dass die UBS mehrere Jahre Zeit haben wird, um die neuen "Too-big-to-fail"-Vorschriften der Schweiz vollständig zu erfüllen, wurde von RBC Capital Markets positiv bewertet.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt wird trotz des Feiertages gehandelt. Anleger dürften sich aber zurückhalten.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit kleinen Abschlägen.

Die Umsätze dürften zum Feiertagshandel niedrig bleiben, sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX habe sich zuletzt relativ unbeeindruckt von den fundamentalen Risiken wie dem Zollstreit gezeigt. Mangels neuer Impulse rücke nun die technische Situation in den Vordergrund. Die jüngsten Bewegungen deuteten auf Unsicherheit hin und auch darauf, dass die Luft zunehmend dünner werde. Trotzdem sei der Aufwärtstrend weiter intakt, und das deute daraufhin, dass der DAX über den Tag hinaus weiter zulegen könnte.

WALL STREET

Die wichtigsten Indizes in den USA stiegen am Freitag.

Der Dow Jones legte schon anfänglich zu und baute seine Zuschläge bis zum Schluss um 1,05 Prozent auf 42'762,87 Punkte aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Plus. Auch er notierte weiterhin klar in Grün und beendete das Freitagsgeschäft schliesslich 1,20 Prozent stärker bei 19'529,95 Zählern.

Auf den ersten Blick falle der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai stark aus, konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners in einer ersten Reaktion. Der zweite Blick offenbare jedoch, dass die Werte für März und April nach unten revidiert worden seien. Damit sei der aktuelle Bericht zwar solide, aber kein Grund zur Freude. Und er zeige keine sehr starke Dynamik am US-Arbeitsmarkt. Grund zur Sorge gebe es bei den gestiegenen Löhnen, die die US-Notenbank zum längeren Abwarten bis zu einer möglichen Zinssenkung bewegen könnten, so Altmann.

Unter den Einzelwerten standen erneut die Aktien von Tesla im Fokus. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag in Reaktion auf den Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump wurden die Titel des Elektroauto-Herstellers im Handel höher gehandelt. Am Donnerstag waren sie um mehr als 14 Prozent eingebrochen.

ASIEN

In Asien dominieren zum Wochenstart die Bullen.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:50 Uhr MESZ) 0,94 Prozent auf 38'097,08 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,32 Prozent auf 3'396,21 Einheiten hoch.

In Hongkong sind die Gewinne deutlicher: Der Hang Seng notiert 0,99 Prozent höher bei 24'028,47 Einheiten.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Zoll-Konflikt zwischen den USA und China sorgt zu Wochenbeginn an den asiatischen Börsen für Aufschläge. Das chinesische Aussenministerium hat bestätigt, dass am Montag in London hochrangige Handelsgespräche mit den USA stattfinden werden. Die Märkte hoffen, dass diese zu einer weiteren Deeskalation führen werden, nachdem beide Seiten Mitte Mai zugestimmt hatten, ihre jeweiligen Handelszölle vorübergehend zu senken. Die angekündigten Verhandlungen hatten zum Wochenausklang schon die Kurse an der Wall Street angetrieben. Dazu kam ein insgesamt robuster US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Die Stimmung an den chinesischen Börsen wird aber durch schwache Daten etwas gedämpft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires