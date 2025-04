Ci Com-Aktie: Fristverlängerung für Transaktion zwischen Dual und Sebrina

Der Hauptaktionär Dual Holding mit Sitz in Freiburg und die Sebrina Holding mit Sitz in Genf hätten vereinbart, die Frist für den Vollzug des angekündigten Verkaufs des von Dual gehaltenen Ci-Com-Pakets an Sebrina bis zum 15. April zu verlängern, teilte Ci Com am Dienstag mit.

Sebrina hatte sich bekanntlich in einem bedingten Verkaufsvertrag am 21. März verpflichtet, sämtliche der von der Dual Holding gehaltenen (nicht kotierten) Namenaktien von Ci Com bis zum 31. März 2025 zu kaufen. Das Paket umfasst 570'000 Namenaktien und macht 43,85 Prozent am gesamten Aktienkapital aus. Ein Pflichtangebot an alle Aktionäre sei nicht notwendig, da es diesbezüglich eine Opting-Out-Klausel gebe, hiess es damals.

Die Beteiligungsgesellschaft Sebrina ist im Besitz des Westschweizer Unternehmers und Investors Alexandre Uldry und investiert laut Angaben auf ihrer Website in Bereiche wie Rohstoffe, Schifffahrt oder Immobilien. Sie hält unter anderem eine Beteiligung in Höhe von 92 Prozent an der SIX-kotierten Beteiligungsfirma EEII.

Genf (awp)