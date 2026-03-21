Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042
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21.03.2026 16:21:44
CBS News Reportedly To End Radio Service
(RTTNews) - CBS News is shutting down its long-running radio division, according to reports. The move will eliminate all positions on the CBS News Radio team, with the service officially ending on May 22, 2026.
Executives Bari Weiss, Editor in Chief, and Tom Cibrowski, CBS News President, reportedly said the decision was driven by shifts in radio programming strategies and challenging economic realities. The closure comes as part of broader layoffs affecting about 6% of CBS News staff.
CBS News Radio has played a historic role in American journalism, rising to prominence during World War II with Edward R. Murrow's live reports from London. It later featured legendary voices such as Walter Cronkite and Eric Sevareid, and produced World News Roundup, the longest-running newscast in the United States.
While acknowledging the impact on employees, CBS leaders emphasized that the changes reflect a broader effort to reshape the network for the future, focusing on digital-first platforms and streaming.
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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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