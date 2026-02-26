Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cavendish Hydrogen Aktie 135716490 / NO0013219535

26.02.2026 13:36:07

Cavendish Hydrogen-Aktie verliert: NEL-Tochter weitet Verluste in Q4 aus

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Cavendish Hydrogen
0.61 EUR -1.14%
Kaufen Verkaufen
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt die NEL-Tochter Cavendish Hydrogen erneut einen Verlust. Das Ergebnis ja Aktie belief sich auf 0,19 Euro, nach einem Verlust von 0,13 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die Umsätze von Cavendish beliefen sich im Berichtszeitraum auf 2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 6,5 Millionen Euro umgesetzt.

Am Mittwoch schloss die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zuletzt mit 1,13 Prozent schwächer bei 7,00 NOK. Im Donnerstagshandel zeigt sie sich zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 6,92 NOK.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: NEL ASA