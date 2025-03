Cathie Wood greift zu: Bei diesem KI-Wert sieht die Starinvestorin offenbar mehr Chancen als bei der NVIDIA-Aktie

• Cathie Wood will vom KI-Boom profitieren• Ark Invest kauft Tempus AI für verschiedene seiner Portfolios• Schon achtgrösste Beteiligung des ARKK-Fonds

NVIDIA ist das Aushängeschild des aktuellen KI-Hypes, denn dank seines technologischen Vorsprungs beherrscht der Chipdesigner rund 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren und ist damit unangefochtener Marktführer. Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. Angesichts der Kurssprünge der letzten Jahre fragen sich aber einige Marktbeobachter, ob NVIDIA inzwischen nicht überbewertet ist und schauen sich deshalb nach einer Alternative um.

Cathie Wood kauft Aktien von Tempus AI

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Cathie Wood, CEO des Vermögensverwalters Ark Invest, in diesem Jahr regelmässig Aktien von Tempus AI erworben hat - allein im März schon mehrere Male. Nachdem sie am 3. März über 9'000 Aktien des KI-Unternehmens gekauft hatte, griff sie nur wenige Tage später am 6. März (über 200'000 Aktien), am 11. März (94'251 Aktien) sowie am 12. März (29'845 Aktien) erneut zu. In Cathie Woods Flaggschiff Ark Innovation ETF (ARKK) rangiert Tempus AI nach diesen Käufen auf der Liste der grössten Beteiligungen des ARKK-Fonds auf Platz acht.

Das Interesse von Ark Invest an Tempus AI begann schon Ende letzten Jahres, als der Ark Genomic Revolution ETF (ARKG) am 6. Dezember erstmals bei dem Unternehmen einstieg. Seitdem ist Tempus AI innerhalb der verschiedenen Portfolios von Ark schnell aufgestiegen.

KI-Einsatz im Gesundheitswesen

Tempus AI treibt den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen voran. Das US-Unternehmen will die Wirkstoff- und Medikamentenforschung mithilfe von künstlicher Intelligenz revolutionieren und für beschleunigte Forschungsdurchbrüche sorgen. Zudem konzentrieren sich seine KI-Anwendungen sich auf den Einsatz von Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen. Der Fokus liegt auf der Analyse klinischer und genetischer Daten, um es Ärzten zu ermöglichen, personalisierte Behandlungspläne zu entwickeln.

Das Hauptprodukt der KI-Anwendungen ist Next, eine KI-Plattform die darauf abzielt, Versorgungslücken für onkologische und kardiologische Patienten zu identifizieren und zu minimieren. Mit Olivia bietet Tempus AI zudem eine KI-gestützte, für iOS und Android verfügbare Gesundheits-App an, die Patientendaten vernetzt und analysiert.

Cathie Wood - "Buy-the-Dip"-Ansatz

Cathie Wood ist bekannt dafür, grosse Zukunftsideen mit viel Geld zu unterstützen. Durch ihr äusserst erfolgreiches Stock-Picking erlangte sie während der Corona-Pandemie regelrechten Kult-Staus und wurde sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor Warren Buffett genannt. Doch danach lief es teils nicht mehr so gut für sie.

Kritiker warfen ihr deshalb vor, dass sie zu lange an Verlustpositionen festhalte und diese sogar immer wieder nachkaufe. Doch die Investorin bleibt ihrer Linie treu, das zeigte sich beispielsweise, als sie im Februar 2025 nach einem zweistelligen Kursrutsch der Tempus AI-Aktie - ausgelöst von enttäuschende Quartalszahlen - kräftig zugriff.

Redaktion finanzen.ch