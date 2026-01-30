|
Canon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Canon hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 126.41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canon noch ein Gewinn pro Aktie von -62.030 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’321.84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’273.71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 367.25 JPY gegenüber 165.53 JPY je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Canon mit einem Umsatz von insgesamt 4’624.73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4’509.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.55 Prozent gesteigert.
