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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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Frühe Anlage 26.03.2026 10:02:06

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Schindler
255.42 CHF -2.65%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 198.30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0.504 Schindler-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 262.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.53 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.53 Prozent.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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