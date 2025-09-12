Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’924 -0.4%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’647 0.4%  Bitcoin 91’951 0.0%  Dollar 0.7969 0.1%  Öl 67.4 1.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
Neutral für Novartis-Aktie nach UBS AG-Analyse
Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
12.09.2025 18:17:53

Canadian Market Drifts Lower On Profit Taking

(RTTNews) - Despite rising odds of interest rate cuts by the Bank of Canada and the Federal Reserve next week, the Canadian market is down in negative territory on Friday, taking a breather after consistently hitting record highs over the past several sessions.

Technology, consumer discretionary, consumer staples and industrials shares are among the notable losers. Energy stocks are finding some support thanks to higher oil prices. Shares from the rest of the sectors are turning in a mixed performance.

The benchmark S&P/TSX Composite Index was down 124.29 points or 0.42% at 29,283.60 a few minutes past noon.

Equinox Gold, SSR Mining, Lundin Gold, NexGen Energy, Celestica, Canada Goose Holdings, Ballard Power Systems and New Flyer Industries are down 2 to 3.4%.

Empire Company, TFI International, Gildan Activewear, Waste Connections, Barrick Gold Corp., Maple Leaf Foods, Descartes Systems Group and SNC Lavalin are among the other notable losers.

Tilray is gaining nearly 5%. Silvercorp Metals, Precision Drilling, Kinaxis, Kelt Exploration, First Majestic Silver, Secure Energy Services, Baytex Energy, Paramount Resources and Capital Power are up 2 to 4%.

The U.S. CPI data and PPI numbers released earlier this week have reinforced expectations of a Fed rate cut at the upcoming September 16-17 Fed's meeting.

Recent data on Canadian inflation has also raised the prospects of an interst rate cut by the Bank of Canada, which is scheduled to announce its monetary policy on Wednesday (September 17).

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

