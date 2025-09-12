|
12.09.2025 18:17:53
Canadian Market Drifts Lower On Profit Taking
(RTTNews) - Despite rising odds of interest rate cuts by the Bank of Canada and the Federal Reserve next week, the Canadian market is down in negative territory on Friday, taking a breather after consistently hitting record highs over the past several sessions.
Technology, consumer discretionary, consumer staples and industrials shares are among the notable losers. Energy stocks are finding some support thanks to higher oil prices. Shares from the rest of the sectors are turning in a mixed performance.
The benchmark S&P/TSX Composite Index was down 124.29 points or 0.42% at 29,283.60 a few minutes past noon.
Equinox Gold, SSR Mining, Lundin Gold, NexGen Energy, Celestica, Canada Goose Holdings, Ballard Power Systems and New Flyer Industries are down 2 to 3.4%.
Empire Company, TFI International, Gildan Activewear, Waste Connections, Barrick Gold Corp., Maple Leaf Foods, Descartes Systems Group and SNC Lavalin are among the other notable losers.
Tilray is gaining nearly 5%. Silvercorp Metals, Precision Drilling, Kinaxis, Kelt Exploration, First Majestic Silver, Secure Energy Services, Baytex Energy, Paramount Resources and Capital Power are up 2 to 4%.
The U.S. CPI data and PPI numbers released earlier this week have reinforced expectations of a Fed rate cut at the upcoming September 16-17 Fed's meeting.
Recent data on Canadian inflation has also raised the prospects of an interst rate cut by the Bank of Canada, which is scheduled to announce its monetary policy on Wednesday (September 17).
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Tesla am 10.09.2025
Börse aktuell - Live Ticker
Am heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegen sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
finanzen.net News
