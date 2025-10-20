Cadence Ba a Aktie 36100707 / US12739A1007
|
20.10.2025 22:45:17
Cadence Bank Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Cadence Bank (CADE) revealed earnings for third quarter of $134.06 million
The company's bottom line came in at $134.06 million, or $0.67 per share. This compares with $127.47 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, Cadence Bank reported adjusted earnings of $152.80 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.2% to $423.72 million from $361.45 million last year.
Cadence Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $134.06 Mln. vs. $127.47 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.72 last year. -Revenue: $423.72 Mln vs. $361.45 Mln last year.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
