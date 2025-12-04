Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'918 0.5%  SPI 17'760 0.5%  Dow 47'883 0.9%  DAX 23'871 0.8%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 5'718 0.4%  Gold 4'192 -0.3%  Bitcoin 74'254 -0.9%  Dollar 0.8003 0.1%  Öl 62.9 0.3% 
04.12.2025 13:21:14

Build-A-Bear Workshop Inc. Bottom Line Declines In Q3

Build-A-Bear Workshop
48.20 EUR -2.03%
(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $8.12 million, or $0.62 per share. This compares with $9.87 million, or $0.73 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $122.67 million from $119.43 million last year.

Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.12 Mln. vs. $9.87 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.73 last year. -Revenue: $122.67 Mln vs. $119.43 Mln last year.