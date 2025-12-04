Build-A-Bear Workshop Aktie 1978533 / US1200761047
04.12.2025 13:21:14
Build-A-Bear Workshop Inc. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $8.12 million, or $0.62 per share. This compares with $9.87 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $122.67 million from $119.43 million last year.
Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.12 Mln. vs. $9.87 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.73 last year. -Revenue: $122.67 Mln vs. $119.43 Mln last year.
