Bridger Aerospace Group Holdings Aktie 124674954 / US96812F1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.11.2025 14:40:53
Bridger Aerospace Group CFO Eric Gerratt To Retire, Anne Hayes To Be Deputy CFO
(RTTNews) - Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. (BAER), Friday announced the planned retirement of Chief Financial Officer Eric Gerratt.
In light of this planned move, the company has also announced the appointment of Director Anne Hayes as Deputy CFO and the appointment of Ernie Freedman as an independent director and Chairman of the Audit Committee.
Most recently, Hayes served at Quadrant Capital Advisors in New York.
Commenting on the appointment, Gerratt commented, "I am confident in Anne's ability to lead and support the Bridger team as it continues to grow and deliver for its customers, shareholders and team members."
In the pre-market hours, BAER is trading at $1.74, down 2.25 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu Bridger Aerospace Group Holdings Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bridger Aerospace Group Holdings Inc Registered Shs
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnsicherheit über US-Zinspolitik: SMI dank Schwergerichten höher -- DAX erobert 23'000-Punkte-Marke zurück -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt fassen Anleger nach tiefrotem Start wieder Mut. Deutsche Anleger treten als Verkäufer auf, die Verluste werden aber kleiner. In Fernost dominierten am Freitag die Bären.