Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht am Montagnachmittag Verluste

Am Montag fällt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.88 Prozent auf 6’224.09 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48.153 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.374 Prozent tiefer bei 6’255.85 Punkten in den Handel, nach 6’279.35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’262.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’215.25 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’000.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’062.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’567.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6.06 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’284.65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Tractor Supply (+ 3.57 Prozent auf 56.58 USD), Advance Auto Parts (+ 3.16 Prozent auf 53.25 USD), Palantir (+ 2.60 Prozent auf 137.85 USD), Tapestry (+ 2.26 Prozent auf 92.24 USD) und MarketAxess (+ 2.18 Prozent auf 221.46 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Tesla (-7.42 Prozent auf 291.95 USD), Robert Half (-4.36 Prozent auf 40.98 USD), Dow (-4.25 Prozent auf 27.25 USD), Lumen Technologies (-3.80 Prozent auf 4.43 USD) und Albemarle (-3.76 Prozent auf 64.68 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23’460’857 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.311 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

