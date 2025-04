Börse New York in Rot: S&P 500 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.57 Prozent tiefer bei 4’982.77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 42.014 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’236.49 Zählern und damit 3.44 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’062.25 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’910.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’267.47 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 5’770.20 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2025, bei 5’918.25 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2024, den Wert von 5’202.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gab der Index bereits um 15.09 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Humana (+ 10.69 Prozent auf 281.95 USD), CVS Health (+ 5.92 Prozent auf 67.63 USD), UnitedHealth (+ 5.41 Prozent auf 553.08 USD), PayPal (+ 3.11 Prozent auf 55.04 EUR) und Lockheed Martin (+ 2.91 Prozent auf 443.36 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil VF (-13.50 Prozent auf 9.74 USD), Albemarle (-12.63 Prozent auf 50.76 USD), Enphase Energy (-11.19 Prozent auf 49.52 USD), Qorvo (-9.90 Prozent auf 50.81 USD) und Best Buy (-8.26 Prozent auf 56.17 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 115’284’343 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.485 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

