Vortageserholung geht weiter: SMI und DAX gehen freundlich in den Handel -- Märkte in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt den letzten Handelstag der Woche leicht höher.

Der SMI bewegt sich zur Eröffnung im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI weisen Aufschlägen aus.

Die Schweizer Aktienbörse startet am Freitag, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, etwas fester. Positive Vorgaben aus den USA, wo ein tieferer Ölpreis und ein Rückgang der Anleiherenditen für Kursgewinne gesorgt hatten, stimmen die Händler zuversichtlich, dass sich auch hierzulande die Kurse noch etwas erholen könnten. Allerdings dürften sich die Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten der Eurozone am Vormittag und dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank Fed und weiterer Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag vorsichtig verhalten, heisst es weiter.

Nach wie vor hängt die Geldpolitik über den Märkten. Zwar steuern die Zentralbanken EZB und Fed wohl auf ein Ende ihrer kräftigen Zinsanhebungen zu, wie am Markt erwartet wird. Aber zusätzliche Straffungen zur Inflationseindämmung schliessen sie nicht aus, wie Notenbank-Vertreter auch immer wieder betonen. Zudem sorgt das Gezerre um den US-Haushalt für zunehmende Nervosität. Denn es droht eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte, wenn nicht bis am Sonntag eine Lösung gefunden wird. Und sollte dieser Shutdown länger anhalten, könnte dies noch für grössere Schwankungen an den Märkten sorgen, befürchten Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND Die Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Freitag zunächst fort. Der DAX gewinnt zum Ertönen der Startglocke 0,47 Prozent auf 15'394,82 Punkte. Der deutsche Leitindex knüpft am Freitag zunächst an seine Vortageserholung an. Tags zuvor war er mit 15'138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Dabei half die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni. Stephen Innes von SPI Asset Management machte vor allem gesunkene Ölpreise und wieder etwas niedrigere Renditen bei Staatsanleihen als Gründe für die Erleichterung aus. Im DAX komme nach dem Ausverkauf zum Wochenstart und der jüngsten Stabilisierung nun der 15'500er-Marke wieder eine besondere Bedeutung zu, schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. Ein Sprung darüber wäre ein Zeichen dafür, dass die Bullen wieder die Oberhand gewinnen, und damit auch der Schlüssel für eine positive Stimmung in der kommenden Handelswoche. Scheitert dies, bliebe die Unsicherheit und Anleger müssten ihre Positionen erst einmal neu bewerten. Derzeit ist weiterhin unklar, ob und wie stark die Notenbanken die Zinsen noch anheben müssen, um der Inflation Herr zu werden.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag aufwärts.

Der Dow Jones Index ging etwas schwächer in den Handel. Im Verlauf drehte er jedoch ins Plus, wo er den Tag letztlich 0,35 Prozent fester bei 33'666,14 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Börsenstart ebenfalls. Auch er hat konnte jedoch ins Plus wechseln und verabschiedete sich letztlich 0,83 Prozent höher bei 13'201,28 Einheiten.

Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag Technologiewerte ihre moderate Erholung vom Vortag fortgesetzt. Signale aus der US-Wirtschaft sprechen weiter für eine robuste Entwicklung: So legte das Wachstum in den Vereinigten Staaten im zweiten Quartal weiter zu - und zwar etwas stärker als ursprünglich erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen ausserdem weniger als erwartet.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen zeigt sich am Freitag ein gemischtes Bild.

In Tokio verliert der Nikkei aktuell noch marginal um 0,05 Prozent auf 31'857,62 Punkte.

Während auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite, der am Vortag 0,10 Prozent höher bei 3'110,48 Zählern geschlossen hatte, der Handel am Freitag ruht, springt der Hang Seng in Hongkong gar um 2,90 Prozent hoch auf 17'877,15 Einheiten.

Im Sog der freundlichen Tendenz an der Wall Street kommt es am Freitag an der Börse in Hongkong zu einer Erholungsrally. Der Hang-Seng-Index schiesst nach oben, angetrieben von Technologieaktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Marktteilnehmer verweisen auf die in den USA nach dem jüngsten sehr kräftigen Anstieg etwas gesunkenen Marktzinsen, die die Stimmung aufhellten - zumindest fürs erste. Auch die am Vortag deutlicher gesunkenen Ölpreise würden positiv aufgenommen.

An den anderen Börsen der Region tut sich deutlich weniger. Gar nicht gehandelt wird in Seoul und in Schanghai. Dort finden die Mittherbstfeiertage statt. In Seoul wird der Aktienmarkt am Mittwoch kommender Woche wieder öffnen, Schanghai steht vor der sogenannten Goldenen Woche. Hier geht es erst am 9. Oktober weiter.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-225-Index kaum vom Fleck. Unbeeindruckt zeigt sich der Yen von einer verbalen Intervention. Japans Finanzminister Suzuki erneuerte sein Versprechen, gegen einen zu starken Rückgang des Yen vorzugehen. "Wir haben ein starkes Gefühl der Dringlichkeit", betonte der Politiker. Der Dollar liegt aktuell mit 149,43 Yen praktisch auf einem Einjahreshoch. Markteilnehmer sehen die runde 150er Marke als mögliche Eingriffslinie zur Stützung des Yen, nachdem man ähnliches vor rund einem Jahr schon einmal beobachtet habe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires