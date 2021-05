Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch auf Rekordniveau.

Der SMI eröffnete etwas höher, konnte sein Plus aber schon kurz darauf weiter ausbauen und den erst gestern erreichten Rekordstand von 11'332,09 Zählern übertreffen. Auch anschliessend zeigte sich der Leitindex stark und erreichte bei 11'382,32 Punkten ein neues Hoch. Aus dem Handel ging er dann 0,38 Prozent stärker bei 11'348,74 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich im Tagesverlauf ebenfalls höher. Der SLI legte letztendlich um 0,45 Prozent auf 1'845,64 Punkte zu, während der SPI zum Handelsschluss bei 14'619,82 Einheiten um 0,39 Prozent höher stand.

Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt, wenn auch in etwas langsamerem Tempo. Der SMI profitiere von seinen defensiven Schwergewichten, kommentierte ein Händler das Geschehen. Diese seien zuletzt wiederentdeckt worden und würden in den Portfolios wieder höher gewichtet. Das betreffe unter anderem Nestlé, Roche und Novartis.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der DAX eröffnete mit einem Plus. Im weiteren Verlauf schmolzen die Gewinne jedoch ab. Nach einem Ausflug in die Verlustzone pendelte der deutsche Leitindex um die Nulllinie, wo er die Sitzung auch 0,09 Prozent leichter bei 15'450,72 Punkten beendete.

Aussagen von US-Währungshütern wie etwa von Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie den Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard, hatten tags zuvor bei den Anleger am deutschen Aktienmarkt die Inflationssorgen mit Blick auf die weltgrösste Volkswirtschaft ein wenig zerstreut. Die Notenbanker sagten, dass eine höhere Inflationsrate infolge der Erholung von der Corona-Krise nichts Überraschendes sei. Sie bekräftigten ihre Sicht, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Die US-Notenbank dürfte also auf absehbare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur fortsetzen und so auch weiterhin die Aktienmärkte antreiben.

Gleichwohl zeigte sich im DAX das Niveau bei 15'500 Punkten wieder einmal als widerspenstiger Kursbereich auf, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. Bereits zweimal, Mitte April und in der Vorwoche, war der Leitindex hier nicht weitergekommen.

"Die Marktteilnehmer scheinen jenseits der Marke von 15'500 Punkten Höhenangst zu bekommen", fuhr Lipkow fort. Derzeit untermauerten die fundamentalen Daten nur bedingt das aktuelle Kursniveau und der Rest werde durch Optimismus und Zuversicht begründet.

Etwas optimistischer auf das aktuelle Geschehen blickte Andreas Büchler, Experte bei Index-Radar. "Der DAX wagt sich mit kleinen Schritten über die bisher gültigen Limits hinaus." Bleibe die Nachfrage auf dem aktuellen Niveau bestehen, wäre dies richtungsweisend für die nächsten Tage bis Wochen.

WALL STREET

Anlegern an der Wall Street folgten am Mittwoch keiner klaren Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete den Mittwochshandel höher, gab die Gewinne anschliessend ab, konnte den Handel aber mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 34'323,05 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite startete stärker und konnte die Gewinne im Laufe des Tages halten. Er beendete den Handel 0,59 Prozent höher bei 13'738,00 Indexpunkten.

An der Wall Street machte sich die Überzeugung breit, dass die Federal Reserve und andere Notenbanken der Wirtschaft weiter ihre Unterstützung angedeihen lassen werden. Der Markt war von der Sorge erfüllt, dass die steigende Inflation eine Zinswende provozieren könnte. Teilnehmer sehen in den aktuellen Gewinnen auch eine kleine Gegenbewegung, nachdem der Markt am Dienstag ins Minus gedreht hatte. Verschiedene Notenbanker hatten in jüngster Zeit betont, dass die Zeit für eine geldpolitische Umkehr noch nicht gekommen sei. "Alle diese Signale von der Fed zeigen, dass es keine Eile gibt, die Liquidität auszutrocknen", sagt Chefvolkswirt Savvas Savouri von Toscafund Asset Management.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen ist am Donnerstag keine einheitliche Richtung zu erkennen.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 0,57 Prozent auf 28'480 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt daneben zur gleichen Zeit um 0,18 Prozent auf 3'600 Stellen zu. In Hongkong sind beim Hang Seng derweil Verluste in Höhe von 0,3 Prozent zu sehen. Der Index steht bei 29'078 Punkten.

Ohne klaren Trend präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die Erleichterung, dass keine unmittelbaren geldpolitischen Straffungen trotz der steigenden Inflation anstehen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass dieser Moment aber nicht mehr allzu fern ist. Mit Randal Quarles hat nun ein weiterer Vertreter der US-Notenbank eine Diskussion über ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe in den kommenden Monaten angeregt.

Wenig Gründe zur Hebung der Stimmung an den Börsen liefern die ersten direkten Gespräche zwischen den Handelsbeauftragten der USA und Chinas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Konkrete Hinweise auf eine Aufhebung der gegenseitigen Zölle gibt es keine.

Die Rohstoffpreise in China fallen indes nach Berichten, wonach die chinesischen Bankregulierer die Banken angehalten haben sollen, keine an Rohstoffe gekoppelte Anlagen mehr an Privatanleger zu veräussern. China geht seit einiger Zeit gegen die zuletzt heftig gestiegenen Rohstoffpreise vor. Zudem hat sich das Wachstum der Industriegewinne in China im April verlangsamt, da der günstige Basiseffekt sehr niedriger Vorjahreswerte allmählich nachlässt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires