Impulsarmer Wochenausklang: SMI und DAX stabil -- Dow Jones steigt an -- Asiatische Börsen letztlich mit leichten Aufschlägen

SCHWEIZ

Vor dem Wochenende werden im Zürcher Handel keine grossen Sprünge gemacht.

Der SMI startete 0,19 Prozent höher bei 11'339.60 Zählern, pendelt mittlerweile jedoch nur noch um den Vortagesschlusskurs.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich ebenfalls kaum verändert.

Der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn setzt sich insgesamt weiter fort, heisst es in einem Raiffeisen-Kommentar. Allerdings verliere er an Schwung. Tatsächlich hat sich der SMI in dieser Woche in einer Spanne von gerade einmal gut 100 Punkten bewegt. Auch an diesem Freitag sei eher ein Auf und Ab mit zu Seite tendierenden Indizes zu beobachten, erklärt ein Händler.

Anleger wirkten derzeit auch eher etwas verunsichert, fügt ein weiterer Händler hinzu. "Zum einen schüren durchwachsene Quartalsberichte und angekündigte Entlassungen Rezessionsängste, zum anderen gibt sich die US-Wirtschaft keine Blösse und wächst trotz aller Widrigkeiten." Dass es in einem solchen Spannungsfeld nicht wirklich vorwärts gehe, sei kein Wunder. Es fehlten schlichtweg Impulse, um die Anleger zum Kauf zu animieren. Diese dürften dann in der kommenden Woche umso geballter vorhanden sein. Nicht nur nimmt die Berichtssaison an Fahrt auf, auch die Notenbanken Fed und EZB entscheiden über ihren weiteren Kurs. Zum Wochenschluss dürften daher auch US-Daten nochmals in den Fokus rücken. Neben den Konsumausgaben wird das vom Fed bevorzugte Inflationsmass PCE veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt halten sich am letzten Handelstag der Woche zurück.

Der DAX startete mit einem minimalen Minus von 0,11 Prozent bei 15'115,75 Punkten in den Handel und pendelt dann um die Nulllinie.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag lethargisch gezeigt. "Die Anleger sind verunsichert. Zum einen schüren durchwachsene Quartalsberichte und angekündigte Entlassungen Rezessionsängste, zum anderen gibt sich die US-Wirtschaft keine Blösse und wächst trotz aller Widrigkeiten", bemerkte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Im US-Handel am Vorabend zeigten sich vor allem Technologiewerte in starker Verfassung. Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte nachbörslich zeitweise prozentual zweistellig nach unten.

WALL STREET

Die Wall Street bewegt sich am Freitagshandel in der Gewinnzone.

Der Dow Jones notierte beim Handelsstart marginale 0,01 Prozent höher bei 33'952,93 Zählern und steigt dann an. Der Tech-Index NASDAQ Composite büsste zum Handelsstart einen Teil seiner gestrigen Gewinne ein und ging 0,36 Prozent tiefer bei 11'470,47 Zählern in den Handel. Anschliessend holt der Index aber seine Verluste auf und zeigt sich inzwischen freundlich.

Ungeachtet eines sehr schwachen Ausblicks des Chip-Riesen Intel sind die US-Börsen am Freitag nach einem minimal schwächeren Handelsstart ins Plus gedreht. Der Blick der Anleger richtet sich nach weiteren an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten wohl vor allem zunehmend auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Den wie erwartet ausgefallenen Daten des Handelsministeriums zufolge stiegen in der weltgrössten Volkswirtschaft die Einkommen im Dezember leicht, während die Konsumausgaben etwas zurückgingen. Zugleich befindet sich die hohe Inflation weiter auf dem Rückzug. Ian Shepherdson, Volkswirt bei Pantheon Macroeconomics, erwartet daher, dass sich die Ausgaben im Januar weiter erholen, aber das erste Quartal insgesamt schwach sein wird.

ASIEN

In Japan und Hongkong legten vor dem Wochenende leicht zu, die Börsen auf dem chinesischen Festland blieben weiter in der Feiertagspause.

In Japan gewann der Nikkei letztlich 0,07 Prozent auf 27'382,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde weiter feiertagsbedingt nicht gehandelt, so kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3'264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte derweil zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 22'688,90 Indexpunkte zu.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Ausklang der Woche ruhig zu, die meisten Indizes bewegten sich nur wenig. Tokio tendierte unverändert, ebenso Hongkong. In Shanghai pausierte der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten zum fünften und letzten Mal. Die Kauflaune in Tokio wurde leicht gebremst vom etwas festeren Yen. Er zieht an, weil die mit 4,3 Prozent im Januar einen Tick stärker als gedacht gestiegenen Kernverbraucherpreise in Tokio die Spekulation schüren, dass auch die japanische Notenbank vor einem Schwenk zu einer geldpolitischen Straffung stehen könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires