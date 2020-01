SMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der Schweizer Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex sind freundlich in den Freitagshandel gestartet. Die asiatischen Börsen beruhigen sich am Freitag nach einer wechselhafeten Woche.

SCHWEIZ

Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Freitag freundlich eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI 0,1 Prozent höher bei 10'677 Punkten.

Nach wie vor werden die Kursgewinne mit der De-Eskalation zwischen den USA und dem Iran begründet. Nachdem die Vergeltungsmassnahmen des Iran zum Wochenstart noch für eine Flucht in sichere Häfen gesorgt hatte, wurden Investoren im Wochenverlauf zunehmend risikofreudiger, da sich die Lage nicht weiter zugespitzt hat. Entsprechend kam beispielsweise der Ölpreis zuletzt wieder etwas zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex ist am Freitag stärter gestartet.

Zum Handelsauftakt steht der DAX 0,28 Prozent im Plus bei 13'533,46 Punkten.

"Der DAX scheint aktuell nur eine Richtung zu kennen - nach oben", sagte am Morgen Christian Schmidt von der Helaba. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein deutlicher Gewinn von mehr als zwei Prozent ab - trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak. "Investoren scheinen überzeugt zu sein, dass sich die Lage im Nahen Osten entspannt hat, zumindest bis auf weiteres", schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

Nun dürften sich ihre Blicke wieder auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China richten, denn in der kommenden Woche soll zwischen beiden Staaten eine Teileinigung im Zolldisput unterzeichnet werden. Beim Dauerthema Brexit stimmte das britische Unterhaus am Vortag wie erwartet endgültig für den EU-Austritt per Ende Januar.

WALL STREET

An den New Yorker Börsen ging die Rekordjagd nach den jüngsten Entspannungssignalen im USA-Iran-Konflikt weiter.

Der Dow Jones startete bereits im Plus und kletterte mit seinem neuen intraday Allzeithoch bei 28'988,01 Punkten allmählich der 29.000-Punkte-Marke entgegen. Letztendlich schloss der US-Leitindex 0,74 Prozent höher bei 28.956,90 Zählern. Der NASDAQ Composite verbuchte zum Start einen Gewinn und legte ebenfalls auf ein neues Rekordhoch bei 9.215,95 Einheiten zu. Schlussendlich blieb ein Aufschlag von 0,81 Prozent bei 9.203,43 Punkten stehen.

An den US-Börsen sorgten die jüngsten Entspannungssignale im Konflikt mit dem Iran am Donnerstag weiter für gute Anlegerstimmung.

Die Vereinten Nationen werteten die Trump-Aussagen als Deeskalationszeichen. Zudem deutete der iranische Verteidigungsminister Ami Hatami am Donnerstag in einem auf Twitter verbreiteten Video-Interview am Donnerstag an, eher auf politische Mittel zu setzen. "Unser nächster Schritt wird davon abhängen, welche Schritte die andere Seite unternehmen wird", sagte Hatami.

"Dieser Konflikt scheint so plötzlich und unerwartet aufgehört zu haben, wie er begonnen hat", schrieb Marktbeobachter Craig Erlam von der Devisenplattform Oanda. "Was auch immer die Gründe für die Deeskalation gewesen sein mögen - an den Märkten haben sie für neue Zuversicht gesorgt und die Risikofreude zurückgebracht."

Konjunkturseitig kamen positive Signale vom US-Arbeitsmarkt. Die wöchentlich erhobene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist mit 214'000 niedriger ausgefallen als von Ökonomen mit 220'000 erwartet wurde.

ASIEN

Asiens Börsen finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewnn von 0,47 Prozent auf 23'850,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (09:05 Uhr) hingegen 0,08 Prozent auf 3'092,29 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte aber um 0,12 Prozent zu auf 28'594,61 Punkte.

Die Anleger scheinen etwas durchzuschnaufen nach dem wechselhaften Wochenverlauf vor dem Hintergrund der US-iranischen Spannungen. Insgesamt ist die Stimmung dank der jüngsten Entspannung zwischen den beiden Staaten aber weiter positiv. Dazu tragen auch positive US-Vorgaben bei. Ausserdem sorgt für Zuversicht, dass die USA und China in der kommenden Woche ihren sogenannten Phase-1-Deal zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen wollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires