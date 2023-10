Zinsangst belastet: SMI in Rot erwartet -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen im Bärenmodus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert vorbörslich schwächer.

Der SMI wird mit roten Vorzeichen erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Montagshandel im Minus. Der SPI verlor letztlich 0,89 Prozent auf 14'240,53 Stellen, während der SLI 0,92 Prozent tiefer bei 1'698,85 Einheiten aus dem Handel ging.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt bergab gehen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit roten Vorzeichen.

Unverändert belastet der anhaltende Abverkauf an den Anleihemärkten. Bemerkenswert ist, dass die Rendite der 10-jährigen Treasuries auf ihren höchsten Stand seit 2007 auf 4,7 Prozent stieg, während die Rendite der 30-jährigen US-Anleihen auf 4,81 Prozent kletterte, den höchsten Stand seit 2010. Dieser Renditeanstieg spiegelt für Stephen Innes, Partner bei SPI-Management, die Reaktion des Marktes auf die Kommunikation der Federal Reserve wider, die ihre Verpflichtung der Leitzins für einen längere Zeit auf hohem Niveau zur Bekämpfung der Inflation signalisiert hat.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zum Wochenbeginn mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke etwas leichter und präsentierte sich auch im weiteren Verlauf schwächer. Letztlich fiel er 0,22 Prozent auf 33'433,22 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart noch minimal tiefer, konnte anschliessend jedoch in die Gewinnzone drehen. Er beendete den Tag mit einem Zuschlag von 0,67 Prozent bei 13'307,77 Zählern.

Für Belastung sorgen zum Start in den Oktober vorerst auch weiterhin Zinsbefürchtungen. Dagegen herrschte Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

Der US-Kongress hat am Samstagabend einen drohenden Stillstand der Regierung verhindert. Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist stimmte der Senat nach dem Repräsentantenhaus mit überparteilicher Mehrheit für den Gesetzesentwurf und wendete damit einen sogenannten Shutdown ab. Der Haushalt gewährt allerdings nur einen kurzen Aufschub bis Mitte November - der Streit um einen neuen Bundeshaushalt zwischen den Demokraten und den Republikanern ist damit nur verschoben.

Derweil ist die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet.

ASIEN

Am Dienstag wird in Japan und in Hongkong wieder gehandelt - es dominieren die Bären.

In Tokio notiert der Nikkei derzeit (07:40 Uhr MESZ) 1,69 Prozent niedriger bei 31'222,33 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Dienstag. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3'110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong starten die Börsen mit kräftigen Verlusten in die neue Woche, nachdem am Montag die Märkte feiertagsbedingt geschlossen blieben. Der Hang Seng gibt derzeit satte 3,18 Prozent auf 17'242,46 Einheiten nach.

Auf der Stimmung lastet der neuerliche Anstieg der US-Anleiherenditen. Während in Shanghai und Seoul der Handel feiertagsbedingt erneut pausiert, geht es an der Börse in Hongkong nach dem langen Wochenende erst einmal steil abwärts.

In Japan wird das Zinsthema gespielt, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat. Der Yen zeigt sich derweil unbeeindruckt von der Ankündigung des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, dass die japanische Regierung am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung intervenieren werde, sollte diese zu sehr abwerten. Dabei werde kein bestimmtes Kursniveau angestrebt, vielmehr konzentriere man sich auf die Volatilität, so der Minister.

