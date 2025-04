BMW-Analyse: Overweight-Bewertung für BMW-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer dürfte einen soliden Jahresstart vollzogen haben, schrieb Experte Jose Asumendi am Donnerstag nach einem Austausch des Unternehmens mit Analysten zu den anstehenden Zahlen für das erste Quartal. In China seien für BMW erste Zeichen einer Stabilisierung erkennbar.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:03 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.6 Prozent auf 65.16 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 36.59 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’382’954 BMW-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 17.5 Prozent zu Buche. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

