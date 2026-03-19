BHAV Acquisition Prices IPO Of 10 Mln Units At $10.00/unit

(RTTNews) - BHAV Acquisition Corp announced the pricing of its initial public offering of 10 million units at an offering price of $10.00 per unit.

Each unit consists of one Class A ordinary share and one right. Each right entitles the holder to receive one-fourth (1/4) of one Class A ordinary share upon consummation of the Company's initial business combination. In connection with the offering, $10.00 per unit will be deposited into a trust account with Continental Stock Transfer & Trust Company acting as trustee.

The units are expected to trade on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol BHAVU beginning on March 19, 2026. Once the securities comprising the units begin separate trading, the Class A ordinary shares and rights are expected to trade on Nasdaq under the symbols BHAV and BHAVR, respectively.

Maxim Group LLC is acting as the sole book-running manager for the offering.

The Company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to 1.50 million additional units at the initial public offering price less the underwriting discount to cover over-allotments, if any.

The offering is expected to close on March 20, 2026.