|
19.03.2026 02:57:34
BHAV Acquisition Prices IPO Of 10 Mln Units At $10.00/unit
(RTTNews) - BHAV Acquisition Corp announced the pricing of its initial public offering of 10 million units at an offering price of $10.00 per unit.
Each unit consists of one Class A ordinary share and one right. Each right entitles the holder to receive one-fourth (1/4) of one Class A ordinary share upon consummation of the Company's initial business combination. In connection with the offering, $10.00 per unit will be deposited into a trust account with Continental Stock Transfer & Trust Company acting as trustee.
The units are expected to trade on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol BHAVU beginning on March 19, 2026. Once the securities comprising the units begin separate trading, the Class A ordinary shares and rights are expected to trade on Nasdaq under the symbols BHAV and BHAVR, respectively.
Maxim Group LLC is acting as the sole book-running manager for the offering.
The Company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to 1.50 million additional units at the initial public offering price less the underwriting discount to cover over-allotments, if any.
The offering is expected to close on March 20, 2026.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-lässt Leitzinsen unverändert: SMI und DAX schliessen in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex präsentierten sich am Mittwoch mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.