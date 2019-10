Beyond Meat-Aktie: Rückt ein schwarzer Börsentag in gefährliche Nähe?

A A Drucken

In den letzten Monaten hat die Aktie von Beyond Meat ordentlich an Beef verloren. Und schon zu Beginn der nächsten Woche könnte ein weiterer Kurseinbruch auf die Aktionäre zukommen, denn dann steht ein wichtiger Termin an.



• Wachsender Konkurrenzdruck• Lock-up-Periode läuft aus• Quartalszahlen stehen an Nach dem Börsengang im Frühjahr erlebte Beyond Meat dank des Hyps um Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis einen regelrechten Boom. Doch inzwischen scheint Ernüchterung einzukehren. Seit die Aktie Ende Juli ihren Höchststand bei 239,70 Dollar erreichte, hat sie inzwischen etwa die Hälfte ihres Wertes eingebüsst. Konkurrenz schläft nicht Fleischarme Ernährung liegt derzeit voll im Trend. Dabei können es für die Verbraucher ethische, gesundheitliche, wirtschaftliche oder ökologische Hintergründe sein. Ein Unternehmen, das diesen Hype frühzeitig erkannt hat, ist Beyond Meat, das vor allem für seine veganen Burger bekannt ist. Bei seinen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis wird völlig auf tierische Zutaten verzichtet. Doch die starke Nachfrage führt auch dazu, dass sich das Unternehmen einer immer grösseren Konkurrenz gegenüber sieht, schliesslich wollen die grossen Lebensmittelkonzerne auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und dieser ist enorm, so schätzte etwa Barclays, dass der Markt für vegane Fleisch-Alternativen in zehn Jahren auf ein Volumen von bis zu 140 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Das weckt Begehrlichkeiten. Die jüngsten Kursverluste zeigen, dass die Anleger angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks besorgt sind. Zwar geniesst Beyond Meat einen besseren Ruf als die grossen Lebensmittelkonzerne, doch ob dies als Burggraben ausreicht, wird anscheinend zunehmend bezweifelt. Ende der Lock-up-Periode Vor diesem Hintergrund wird der Stichtag 28. Oktober 2019 immer wichtiger. Mit diesem Datum endet nämlich die sogenannte Lock-up-Periode. Das ist der Zeitraum, währenddessen die Altaktionäre nach einem Börsengang ihre Aktien nicht veräussern dürfen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass es schon unmittelbar nach einem IPO zu einem Kurseinbruch kommt, weil die Altaktionäre grössere Aktienpakete abstossen. Mit Ablauf dieser Frist dürfen die Alteigentümer jedoch ab dem 29. Oktober ihre Anteile verkaufen. 180 Tage nach dem Börsengang am 2. Mai sind dann 48 Millionen Beyond Meat-Aktien nicht länger vom Handel ausgeschlossen. Zum Vergleich: Derzeit befinden sich laut "Seeking Alpha" gerade mal rund 13 Millionen Papiere in Umlauf. Wie das US-Finanzportal berichtet, haben Anleger durchaus Grund, nervös zu sein. Denn zu den Altaktionären gehören auch Venture Capital Unternehmen, die sich wahrscheinlich dazu entschliessen dürften, sich von ihren Beyond Meat-Anteilen zu trennen, solange sie dies noch mit Gewinn machen können. Zum Ende der Lock-up-Periode könnte es somit zu einem heftigen Kurseinbruch kommen. Bilanzzahlen voraus! Doch der 28. Oktober ist noch aus einem anderen Grund wichtig für Anleger. Denn an diesem Tag präsentiert Beyond Meat auch die Ergebniszahlen für das dritte Quartal. Doch selbst wenn die Zahlen gut ausfallen sollten, das übergeordnete Thema bleibt trotzdem die Sorge um die wachsende Konkurrenz. Dies zeigt sich unter anderem auch daran, dass beispielsweise das Analysehaus Bernstein jüngst sein Kursziel für Beyond Meat von 172 auf 130 Dollar senkte, obwohl die Bernstein-Analysten mit guten Ergebnissen und womöglich sogar einer Prognoseerhöhung des Fleischersatz-Herstellers rechnen. Redaktion finanzen.ch

