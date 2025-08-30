Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
August 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Angebot 30.08.2025 05:52:00

BBVA-Aktie: Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende abgeändert

BBVA-Aktie: Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende abgeändert

Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat.

BBVA
13.71 CHF 15.24%
Kaufen Verkaufen
Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 SabadellBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.

Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.

DOW JONES

Weitere Links:

BBVA-Aktie stärker: BBVA will binnen vier Jahren 48 Milliarden Euro verdienen
BBVA- und Sabadell-Aktien steigen: EU kritisiert Spaniens Rolle bei Bankfusion
BBVA-Aktie im Minus: BBVA gibt feindliche Sabadell-Offensive nicht auf

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,istock/stocknshares