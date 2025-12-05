BAT verkauft 9 Prozent ITC-Hotels-Aktien für 419,8 Mio US-Dollar

Von Joe Stonor

DOW JONES--British American Tobacco hat 9 Prozent Aktien von ITC Hotels für 419,8 Millionen US-Dollar verkauft. Damit wurden nur wenig mehr Aktien platziert, als der britische Tabakkonzern mindestens verkaufen wollte. Insgesamt 187,5 Millionen Aktien des in Mumbai notierten Unternehmens ITC wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräussert, wie BAT mitteilte.

Am Donnerstag hatte BAT zwischen 7 und 15,3 Prozent des ausstehenden ITC-Kapitals zum Verkauf gestellt. Nach der Platzierung hält BAT über Tochtergesellschaften noch einen Anteil von rund 6,3 Prozent an ITC.

Der Erlös aus dem Verkauf soll dazu dienen, eine angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen.

