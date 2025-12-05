Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’886 -0.1%  SPI 17’728 -0.1%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’979 0.4%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5’735 0.3%  Gold 4’225 0.4%  Bitcoin 73’980 -0.1%  Dollar 0.8029 -0.1%  Öl 63.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Hold-Note für Swiss Re-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Swiss Re-Analyse: Underperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
SCHOTT Pharma-Aktie tiefer: Prognose unterhalb der Marktschätzungen
BP-Aktie unter Druck: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
Avolta-Aktie freundlich: Neues Restaurant am Flughafen Heathrow geplant
Suche...
eToro entdecken

British American Tobacco PLCShs Aktie 949872 / US1104481072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 09:20:40

BAT verkauft 9 Prozent ITC-Hotels-Aktien für 419,8 Mio US-Dollar

British American Tobacco PLCShs
49.70 EUR -0.60%
Kaufen Verkaufen

Von Joe Stonor

DOW JONES--British American Tobacco hat 9 Prozent Aktien von ITC Hotels für 419,8 Millionen US-Dollar verkauft. Damit wurden nur wenig mehr Aktien platziert, als der britische Tabakkonzern mindestens verkaufen wollte. Insgesamt 187,5 Millionen Aktien des in Mumbai notierten Unternehmens ITC wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräussert, wie BAT mitteilte.

Am Donnerstag hatte BAT zwischen 7 und 15,3 Prozent des ausstehenden ITC-Kapitals zum Verkauf gestellt. Nach der Platzierung hält BAT über Tochtergesellschaften noch einen Anteil von rund 6,3 Prozent an ITC.

Der Erlös aus dem Verkauf soll dazu dienen, eine angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:21 ET (08:21 GMT)

Nachrichten zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten