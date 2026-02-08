|Insider-Deal
Barry-Callebaut-Aktie: Verwaltungsrat verkauft Aktien im Millinenwert
Beim Schokoladenhersteller Barry Callebaut ist es zu zwei grösseren Verkäufen im Verwaltungsrat gekommen.
Bei der ersten Transaktion wurden 5405 Aktien zu rund 7,5 Millionen Franken und bei der zweiten 4260 Aktien zu 6,0 Millionen Franken verkauft. Der Ausübungspreis lag bei 1381,97 beziehungsweise 1411,00 Franken.
Nähere Angaben zum Verkäufe wurden keine gemacht, nur dass es sich jeweils um ein nicht-exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglied handelte. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht 2024/25 kommt jedoch nur Verwaltungsrat Nicolas Jacobs als Verkäufer in Frage. Per Ende August 2025 hielt er persönlich rund 24'000 Aktien. Jedoch ist er über die Jacobs Investment 2 AG noch indirekt am Unternehmen beteiligt. Diese hält gut 30 Prozent an Barry Callebaut.
cg/
Zürich (awp)
