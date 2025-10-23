Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
23.10.2025 23:27:55
Baker Hughes Company Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Baker Hughes Company (BKR) reported earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $609 million, or $0.61 per share. This compares with $766 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Baker Hughes Company reported adjusted earnings of $678 million or $0.68 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.62 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $7.010 billion from $6.908 billion last year.
Baker Hughes Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $609 Mln. vs. $766 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.77 last year. -Revenue: $7.010 Bln vs. $6.908 Bln last year.
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Ausblick: Baker Hughes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.25
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
08.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Baker Hughes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.10.25