SMI 12'431 -0.4%  SPI 17'147 -0.4%  Dow 46'270 0.4%  DAX 24'237 -0.6%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5'552 -0.3%  Gold 4'142 0.8%  Bitcoin 90'593 -2.2%  Dollar 0.8008 -0.4%  Öl 62.3 -1.7% 
15.10.2025 05:30:48

Australian Market Maintains Early Gains In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is maintaining its early gains in mid-market moves on Wednesday, adding to the gains in the previous session, with the benchmark S&P/ASX 200 moving well above the 8,950 level, following the mixed cues from Wall Street overnight, with gains in mining and financial stocks partially offset by weakness in energy stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is gaining 73.30 points or 0.82 percent to 8,972.70, after touching a high of 8,989.90 earlier. The broader All Ordinaries Index is up 70.50 points or 0.77 percent to 9,279.00. Australian stocks ended modestly higher on Tuesday.

Among major miners, BHP Group, Fortescue and Rio Tinto are edging up 0.4 to 0.5 percent each, while Mineral Resources is gaining more than 1 percent.

Oil stocks are mostly lower. Woodside Energy and Santos are losing almost 1 percent each, while Origin Energy is edging down 0.2 percent. Beach energy is edging up 0.2 percent.

In the tech space, Afterpay owner Block is gaining more than 2 percent and WiseTech Global is adding almost 2 percent, while Appen is losing more than 1 percent and Xero is edging down 0.1 percent. Zip is flat.

Among the big four banks, Commonwealth Bank, ANZ Banking, Westpac and National Australia bank are all gaining almost 2 percent each. Among gold miners, Northern Star Resources and Newmont are adding more than 1 percent each, while Resolute Mining is edging up 0.2 percent and Genesis Minerals is gaining almost 2 percent. Evolution Mining is losing almost 3 percent.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.651 on Wednesday.

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

14.10.25 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
14.10.25 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
14.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unterstützung auf der Probe
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’967.42 19.45 BA5S0U
Short 13’250.64 13.38 BTTSBU
Short 13’717.27 8.89 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’430.72 14.10.2025 17:30:00
Long 11’895.60 18.44 SETB4U
Long 11’659.76 13.68 SSTBSU
Long 11’140.34 8.74 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

