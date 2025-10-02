Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.10.2025 07:01:06

Ausblick: Yaskawa Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yaskawa Electric wird am 03.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 28,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yaskawa Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 33,10 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yaskawa Electric in dem im August abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 127,47 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 129,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 135,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 218,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 524,90 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 537,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

