Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’016 0.3%  Bitcoin 86’568 -2.8%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 65.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Telefonica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: The Mosaic legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Mosaic
22.11 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

The Mosaic wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,54 Milliarden USD gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu The Mosaic Co

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten