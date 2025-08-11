Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 07:01:06

Ausblick: Telephone And Data Systems präsentiert Quartalsergebnisse

Telephone And Data Systems wird am 11.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD – ein Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telephone And Data Systems 1,24 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,417 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,69 Milliarden USD, gegenüber 4,96 Milliarden USD im Vorjahr.

