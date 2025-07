Ausblick: Mercedes-Benz Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) äussert sich am 30.07.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,47 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,69 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 EUR im Vergleich zu 10,19 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 138,09 Milliarden EUR, gegenüber 145,59 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch