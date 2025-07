NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Analystenbriefing zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Jose Asumendi schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er im zweiten Quartal mit einem Konzernumsatz von 33,4 Milliarden Euro rechnet und einem operativen Ergebnis (Ebit) in Höhe von 1,9 Milliarden Euro./rob/tih;