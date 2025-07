LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57,50 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Henning Cosman passte sein Bewertungsmodell in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Autobauers an. Er berücksichtigte dabei unter anderem erste Zolleffekte./ag/edh;