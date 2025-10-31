Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9277 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’012 -0.7%  Bitcoin 87’879 1.3%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz rückläufig
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Suche...
Plus500 Depot

Marcus CorpShs Aktie 949597 / US5663301068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Marcus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marcus CorpShs
11.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Marcus stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marcus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,435 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,730 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 208,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 10,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marcus einen Umsatz von 232,7 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,283 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 762,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 735,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch