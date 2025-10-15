Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Loop Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Loop Industries äussert sich am 16.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 3800 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,320 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch