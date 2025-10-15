Ausblick: Indian Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indian Bank wird am 16.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 21,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Indian Bank ein EPS von 20,79 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 55,81 Prozent auf 79,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Bank noch 179,71 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 84,18 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 83,61 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 361,75 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 719,16 Milliarden INR im Vorjahr.

