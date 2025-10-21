Ausblick: Getinge AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Getinge AB äussert sich am 21.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,14 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Getinge AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,87 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,03 Milliarden SEK aus.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,30 SEK, gegenüber 6,01 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 35,30 Milliarden SEK im Vergleich zu 34,76 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch