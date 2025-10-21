Getinge AB Aktie 84926 / SE0000202624
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2025 07:01:06
Ausblick: Getinge AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Getinge AB äussert sich am 21.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,14 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Getinge AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,87 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,03 Milliarden SEK aus.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,30 SEK, gegenüber 6,01 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 35,30 Milliarden SEK im Vergleich zu 34,76 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Getinge AB
|
07:01
|Ausblick: Getinge AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Getinge AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Getinge AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.07.25
|Erste Schätzungen: Getinge AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.25
|Ausblick: Getinge AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Getinge AB
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im sino-amerikanischen Handelskonflikt: SMI höher erwartet -- Gewinne an den Börsen in Asien
Am heimischem Aktienmarkt zeichnen sich vorbörslich Gewinne ab. In Fernost dominieren am Dienstag die Käufer.