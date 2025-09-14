Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dave & Buster's Entertainment Aktie 25419824 / US2383371091

14.09.2025 07:01:06

Ausblick: Dave Busters Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dave & Buster's Entertainment
41.57 CHF 103.77%
Dave Busters Entertainment lädt am 15.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Dave Busters Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 562,8 Millionen USD gegenüber 557,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch