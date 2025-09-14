Coda Octopus Group Aktie 32726378 / US19188U2069
|
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Coda Octopus Group wird am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 USD. Dies würde einer Verringerung von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,8 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 26,1 Millionen USD, gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Coda Octopus Group Inc Registered Shs
07:01
|Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
15.06.25
|Ausblick: Coda Octopus Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
16.03.25
|Ausblick: Coda Octopus Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Coda Octopus Group Inc Registered Shs
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
