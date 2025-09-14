Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coda Octopus Group wird am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 USD. Dies würde einer Verringerung von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 26,1 Millionen USD, gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahr.

