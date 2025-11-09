Camlin Fine Sciences Aktie 25315317 / INE052I01032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Camlin Fine Sciences präsentiert Quartalsergebnisse
Camlin Fine Sciences lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Camlin Fine Sciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,900 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -5,840 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,54 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 7,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Camlin Fine Sciences einen Umsatz von 4,23 Milliarden INR eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,13 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,030 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 19,91 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 16,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Camlin Fine Sciences Ltd
|
07:01
|Ausblick: Camlin Fine Sciences präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Camlin Fine Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.05.25
|Ausblick: Camlin Fine Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)