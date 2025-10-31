Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anhui Yingliu Electromechanical Aktie 23262683 / CNE100001SN8

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Yingliu Electromechanical
41.04 CNY -1.23%
Anhui Yingliu Electromechanical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Anhui Yingliu Electromechanical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,163 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Anhui Yingliu Electromechanical nach der Prognose von 1 Analyst 747,0 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,609 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,07 Milliarden CNY, gegenüber 2,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

