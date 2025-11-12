Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’782 0.6%  SPI 17’607 0.6%  Dow 47’977 0.1%  DAX 24’372 1.2%  Euro 0.9236 -0.4%  EStoxx50 5’797 1.3%  Gold 4’136 0.2%  Bitcoin 83’730 1.6%  Dollar 1 -0.3%  Öl 64.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Diskussion um Roadster-Deal: Tesla-Aktie nach Wortgefecht zwischen Musk und Altman im Blick
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
EON SE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Allianz Aktie 51721354 / US0188201000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 14:59:42

AUSBLICK/Allianz mit deutlich höherem Quartalsgewinn

Allianz
36.40 EUR 2.25%
Kaufen Verkaufen

Von Matthias Goldschmidt

DOW JONES--Ein starkes Schaden-Unfall-Geschäft hat der Allianz im dritten Quartal voraussichtlich einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Europas grösster Versicherer dürfte von einer geringen Schadenslast profitiert haben. Hatte das Management nach dem ersten Halbjahr noch davon abgesehen, den Ausblick zu erhöhen, dürfte es sich jetzt etwas zuversichtlicher äussern. Im Blick steht wie immer auch die Asset-Management-Sparte. Hier wird mit weiteren Nettomittelzuflüssen gerechnet.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

GEWINN: Die Allianz hat ihren operativen Gewinn den Prognosen zufolge um 9 Prozent gesteigert. Allein das Schaden-Unfall-Geschäft hat laut Konsens um 16 Prozent zugelegt.

AUSBLICK: Die Allianz hat für 2025 wie üblich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16 Milliarden Euro in Aussicht gestellt mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Kurz vor Jahresende dürfte CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre - bei aller üblichen Vorsicht - aber etwas eingrenzen, wohin die Reise geht. Der Konsens sieht den Gewinn am oberen Ende der Spanne.

ASSET MANAGEMENT: Die Kunden der Allianz dürften dem Asset Management, das aus Allianz Global Investors und der US-Fondsgesellschaft Pimco besteht, wieder mehr Geld anvertraut haben. Nach 29 und 14 Milliarden Euro in den ersten beiden Quartalen erwarten Analysten für das dritte Quartal Nettomittelzuflüsse von 37 Milliarden Euro.

===

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Operatives Ergebnis Konzern 4.282 +9% 11 3.938

- Schaden-Unfall 2.277 +16% 11 1.969

- Leben/Kranken 1.386 +1% 11 1.376

- Asset Management 801 +2% 11 782

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.667 +8% 11 2.471

Combined Ratio Schaden-Unfall 92,3 -- 11 93,5

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24

Operatives Ergebnis Konzern 17.063 +6% 9 16.023

- Schaden-Unfall 8.776 +11% 9 7.898

- Leben/Kranken 5.579 +1% 9 5.505

- Asset Management 3.357 +4% 9 3.239

Ergebnis nach Steuern/Dritten 10.551 +6% 9 9.931

Ergebnis je Aktie 28,33 +11% 4 25,42

Combined Ratio Schaden-Unfall 92,3 -- 9 93,4

Dividende je Aktie 16,67 +8% 8 15,40

===

ERLÄUERTUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens und Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)